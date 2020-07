Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 13 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ à l’issue de son contrat au FC Barcelone, en juin 2021, Lionel Messi pourrait toutefois relancer les discussions autour d’une prolongation en janvier prochain. Explication.

Le 3 juillet dernier, Manu Carreño a révélé que Lionel Messi aurait décidé de mettre un terme aux discussions autour d’une éventuelle prolongation et de quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat, en juin 2021. Des informations qui ont tout simplement fait l’effet d’une bombe d’autant plus que le journaliste pour la Cadena SER a indiqué que ce possible départ signifierait alors une fin de carrière. Si Josep Maria Bartomeu, président du Barça , a tout de suite démenti ces informations en expliquant que le club catalan avait la ferme intention de prolonger son contrat et qu’il serait confiant dans ce dossier, ce quotidien espagnol indique que l’avenir de La Pulga pourrait se décider en janvier prochain !

Messi choisira le premier janvier !