Mercato - Real Madrid : Zidane déjà fixé dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 13 juillet 2020 à 9h30 par La rédaction

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Fabian Ruiz pourrait finalement prolonger à Naples.

À la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu, Zinédine Zidane aurait coché depuis plusieurs mois le nom de Fabian Ruiz. L’entraineur madrilène envisagerait de recruter le milieu de terrain espagnol de Naples pour succéder à Luka Modric. Toutefois, le dossier n’est pas simple à gérer. En effet, pour s’attacher les services de Ruiz, Aurelio De Laurentis réclamerait la somme de 100M€. Si le Real Madrid n’aurait pas renoncé à l’achat de Fabian Ruiz en tentant d’inclure James Rodriguez dans la transaction, le dossier prend désormais une toute autre tournure.

Fabian Ruiz finalement prolongé ?

En effet si l’on en croit les informations du journaliste italien Nicoló Schira, Fabian Ruiz s’éloignerait du Real Madrid. Le joueur de la Roja se dirigerait vers une prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le Napoli. Il pourrait alors percevoir un salaire de 3,2M€ net par saison et une clause libératoire très élevée serait alors insérée dans son futur contrat. La piste Fabian Ruiz semble donc s’éloigner de plus en plus pour Zidane.