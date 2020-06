Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane revoit ses plans dans ce dossier à 100M€ !

Publié le 16 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Incapable de débourser 100M€ pour Fabian Ruiz cet été, le Real Madrid aurait toutefois décidé de voir les choses autrement. Zinédine Zidane aurait effectivement un plan pour voir l’Espagnol intégrer son milieu de terrain en 2021 !

« Son renouvellement sera discuté la saison prochaine. Il est serein et heureux d'être à Naples. Je pense qu'il va rester ici. » a récemment indiqué Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du Napoli à propos de Fabian Ruiz. Pisté par le Real Madrid, le milieu espagnol pourrait quitter les Azzurri cet été seulement si un club posait les 100M€ demandés par le Napoli. Désireux de renforcer le milieu de terrain de Zinédine Zidane, les dirigeants de la Casa Blanca s’aligneront-ils avec cette demande ? Peut-être, mais pas cet été !

Fabian Ruiz au Real en 2021 ?