Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’incroyable confidence de Bouna Sarr sur le feuilleton Villas-Boas…

Publié le 13 juillet 2020 à 12h15 par T.M.

Malgré le départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement fait le choix de rester à l’OM. Une bonne nouvelle pour Bouna Sarr, qui estime que le contraire aurait pu avoir de grosses répercussions.

Les fans de l’OM peuvent souffler, André Villas-Boas sera bien sur le banc du Vélodrome la saison prochaine, honorant ainsi sa deuxième année de contrat. Toutefois, pour le Portugais, cela était loin d’être gagné. En effet, le Special Two avait lié son avenir sur la Canebière à celui d’Andoni Zubizarreta. Forcément, quand celui-ci est parti le 14 mai dernier, tout le monde s’est inquiété à l’idée de voir Villas-Boas faire lui aussi ses valises, un an seulement après son arrivée. Finalement, l’entraîneur lusitanien est revenu sur sa décision, acceptant de rester en tant qu’entraîneur de l’OM. Un soulagement pour le vestiaire phocéen comme l’a souligné Bouna Sarr.

« Il a pris la bonne décision pour nous »