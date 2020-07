Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato - Rennes : Un dernier détail à régler pour Salisu

Publié le 13 juillet 2020 à 10h45 par La rédaction

En pole position pour signer Mohammed Salisu, le Stade Rennais doit encore régler un dernier détail avec l’agent du joueur pour tout boucler.

Révélée en exclusivité par le10sport.com le 24 mai dernier, la piste Salisu a connu multiples rebondissements. La surenchère des clubs anglais a perturbé le dossier du Stade Rennais. Mais la patience des Bretons semble être sur le point de « payer ». En effet, Mohammed Salisu est aujourd’hui très proche de devenir Rennais. Il reste un dernier détail à régler pour que le défenseur de Valladolid file en Bretagne.

Une commission à régler

Géré par le père de Juan Mata, Mohammed Salisu semble d’accord pour signer au Stade Rennais. Et même si l’offre de Southampton avait de quoi séduire, ses représentants comme le Ghanéen, elle semble complexe à mettre en œuvre dans la mesure où il lui sera difficile d’obtenir un permis de travail pour l’Angleterre. A 21 ans, Mohammed Salisu n’a pas encore de sélection internationale à son actif pour lui permettre d’avoir un dossier facilitant son arrivée en Premier League. L’offre rennaise a donc aujourd’hui plus de chance d’aboutir. Il faut toutefois que Juan Mata (père) trouve un accord avec Rennes sur le montant de sa commission. Dans la cadre d’une opération avec Southampton, ses émoluments auraient bien plus important que ce qu’il touchera dans une possible opération avec le Stade Rennais. Si ce dernier point se solutionne, il n’y aura plus d’obstacle à l’arrivée de Salisu en Bretagne.