Mercato - PSG : Cavani, Kouassi… Tuchel affiche ses grands regrets !

Publié le 13 juillet 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Partis librement du PSG fin juin, au terme de leur contrat, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi vont laisser de gros regrets à Thomas Tuchel qui a évoqué leur départ.

Si le PSG se montre pour le moment assez calme sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, Thomas Tuchel a déjà perdu plusieurs de ses joueurs qui étaient arrivés en fin de contrat à la fin du mois de juin : Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. Ces trois joueurs, qui n’ont même pas souhaité prolongé l’aventure jusqu’en août prochain pour terminer la Ligue des Champions, n’appartient donc plus au PSG. Et Tuchel regrette ces pertes dans l’optique de sa campagne européenne.

« Je suis triste »