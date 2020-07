Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo garde le cap pour l’après-Thiago Silva !

Publié le 13 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré la récente prolongation de contrat de Presnel Kimpembe, Leonardo envisagerait toujours de recruter un nouveau défenseur central au PSG cet été pour pallier les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi.

« Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi », expliquait Presnel Kimpembe samedi après avoir officialisé sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Un dossier qui était d’une grande importance pour le club de la capitale, qui a déjà perdu du monde en défense cet été avec les départs libres de Thiago Silva et Tanguy Kouassi. Mais malgré tout, Leonardo ne compte pas s’arrêter là…

Un défenseur central toujours attendu au PSG

Comme l’a révélé L’Equipe dimanche, le directeur sportif du PSG envisagerait toujours de recruter un nouveau défenseur central cet été au Parc des Princes, et ce même s’il compte déjà Kimpembe, Marquinhos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo à ce poste. Les départs en fin de contrat de Thiago Silva et Tanguy Kouassi inciteraient Leonardo à vouloir absolument boucler l’arrivée d’une pointure défensive durant le mercato estival. Reste à savoir s’il parviendra à atteindre cet objectif…