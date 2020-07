Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est déjà fixé pour son mercato estival !

Publié le 13 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations à son sujet, Kylian Mbappé devrait être retenu coûte que coûte par la direction du PSG cet été en attendant de fixer son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne puisque le Real Madrid serait déterminé à recruter l’attaquant français le plus rapidement possible. Toutefois, avec ce contexte délicat de Covid-19 et ses répercussions sur le plan financier, Zinedine Zidane ne sera pas en mesure de recruter Mbappé dès cet été. De plus, le PSG aurait pris une grande décision à ce sujet…

Le PSG ne lâchera pas Mbappé cet été

Comme l’a révélé L’Equipe dimanche, le PSG n’aurait aucunement l’intention de vendre Kylian Mbappé en 2020, et ce peu importe les éventuelles offres formulées à son sujet. Une chose paraît donc actée : l’ancien Monégasque appartiendra toujours au PSG la saison prochaine. Reste désormais à savoir si Leonardo parviendra à faire prolonger Mbappé, qui sera en situation menaçante à l’été 2021 puisqu’il n’aura plus qu’une seule année de contrat avec le PSG.