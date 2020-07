Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvrirait pour Leonardo avec Tiémoué Bakayoko !

Publié le 12 juillet 2020 à 16h45 par La rédaction

Ciblé par Leonardo au PSG, Tiémoué Bakayoko pourrait bien être poussé vers la sortie par Chelsea cet été. Explications.

Après un prêt à l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas rester longtemps à Chelsea. Dans les papiers de Leonardo afin de renforcer le milieu de terrain du PSG, le Français est aussi désiré par l’AC Milan son ancien club comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport. Dans la short-list du PSG avec MIlinkovic-Savic (Lazio) et Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko est une piste travaillée par Leonardo et la perspective d’un transfert à la capitale n’est pas à exclure. Un départ serait d'ailleurs à l'ordre du jour pour le joueur de Frank Lampard à Chelsea…

Vendre Bakayoko pour Kai Havertz

En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Chelsea, qui souhaite s’offrir Kai Havertz du Bayer Leverkusen, a besoin de liquidités. Pour en trouver, les ventes de certains joueurs des Blues, et notamment Tiémoué Bakayoko, seraient programmées. Comme l’explique le journaliste italien, Chelsea serait en train de préparer une offre de 70M€ pour Havertz et la vente du milieu de terrain français permettrait au club anglais d’atteindre cette somme. Une opportunité à saisir pour Leonardo et le PSG ?