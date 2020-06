Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Bakayoko vers un retour en Italie ?

Publié le 29 juin 2020 à 9h15 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, qui continue de le suivre de près, Tiemoue Bakayoko est également ciblé par son ancien club du Milan AC. Une piste qui prend de l’ampleur.

Comme prévu et révélé par le10sport.com, l’AS Monaco n’a pas levé l’option d’achat de Tiémoué Bakayoko. Après une saison en prêt sur le Rocher, le milieu de terrain français retourne donc à Chelsea, où il a encore deux ans de contrat. Chassé par le PSG, qui travaille une possible arrivée depuis 3 mois, Bakayoko pourrait également avoir la possibilité de retourner au Milan AC.

La piste milanaise lui plaît

Tiémoué Bakayoko a déjà été prêté au Milan AC. Sa saison sous les couleurs milanaises a d’ailleurs été la meilleure depuis 2017 et l’année du sacre de l’AS Monaco, exercice référence de sa jeune carrière. Selon nos informations, un retour au Milan AC est une forte possibilité. Tiémoué Bakayoko est tenté par l’idée. Si le PSG ne dégaine pas pour un transfert, ou un prêt, l’option milanaise peut vite prendre de l’ampleur. En coulisses, les discussions avancent dans le bon sens en tout cas.