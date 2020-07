Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première offre de 70M€ dans le dossier Havertz ?

Publié le 12 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, Kai Havertz est également ciblé par Chelsea. Le club anglais de Frank Lampard serait même en train de passer à l’action pour l’international allemand.

Le feuilleton Kai Havertz risque d'être mouvementé cet été. Révélation cette saison avec le Bayer Leverkusen en marquant 17 buts et délivrant 9 passes décisives (en 38 matchs toutes compétitions confondues), l’international allemand attire les regards des cadors européens. Parmi ses courtisans, le Real Madrid de Zinedine Zidane est sur les rangs pour le milieu offensif allemand. L'entraineur français apprécie beaucoup ses qualités et le voudrait pour la saison prochaine. Toutefois, Chelsea, comme révélé en exclusivité, est aussi à fond sur le dossier comme en témoignent les derniers mouvements du club anglais…

Une première offre de 70 M€

En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Chelsea serait en train de préparer une première offre évaluée à 70M€ pour convaincre le Bayer Leverkusen de lâcher son joueur. Après Hakim Ziyech et Timo Werner, les Blues pourraient donc frapper un 3ème gros coup sur ce mercato estival. Mais reste encore à trouver les fonds. Et pour cela, Chelsea pourrait se séparer de certains joueurs afin d'avoir les capacités de formuler une offre pour Havertz.