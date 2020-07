Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l’arrivée de cet indésirable !

Publié le 12 juillet 2020 à 19h15 par H.G.

Arrivé au PSG en 2016, Jesé Rodriguez n’a jamais répondu aux attentes dans la capitale française et est devenu un véritable casse-tête pour le club parisien. Et tout cela aurait pu être évité si Unai Emery avait eu son mot à dire à l’époque.

Depuis l’arrivée de QSI au PSG en 2011, plusieurs erreurs de casting ont été commises dans le recrutement. On pense tout particulièrement à des joueurs comme Yohan Cabaye, Benjamin Stambouli, Hatem Ben Arfa ou encore Grzegorz Krychowiak. Mais aucun de ses flops ne s’est avéré être aussi retentissant que celui incarné par Jesé Rodriguez. Arrivé au PSG en août 2016 en provenance du Real Madrid contre 25M€, l’attaquant espagnol n’a jamais réussi à répondre aux attentes à Paris, alors qu’il était pourtant considéré comme l’un des plus grands espoirs des Merengue . Ainsi, depuis janvier 2017, l’attaquant de 27 ans enchaine les prêts et ne parvient toujours pas à performer, tandis que L’EQUIPE estimait dernièrement que Jesé Rodriguez coûte chaque année 15M€ aux pensionnaires du Parc des Princes.

Unai Emery ne voulait pas de Jesé Rodriguez au PSG !