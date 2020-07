Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo chamboulé par Kimpembe ? La réponse

Publié le 12 juillet 2020 à 12h45 par T.M.

Ce samedi, le PSG a annoncé la prolongation de Presnel Kimpembe. De quoi impacter la recherche de Leonardo pour attirer un nouveau défenseur central ?

Cette annonce en a surpris plus d’un. Mais ce samedi, le PSG a officialisé la prolongation de Presnel Kimpembe. Désormais, l’international français est lié jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, son club formateur. « Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi », a-t-il lâché après avoir paraphé son nouveau contrat. Avec cette prolongation, le PSG montre donc à Kimpembe à quel point il a confiance en lui. Mais cela suscite aussi certaines questions. Leonardo va-t-il désormais arrêter de chercher un cador en défense centrale (Koulibaly, Skriniar…) afin de remplacer Thiago Silva ?

Une recrue en défense centrale ?