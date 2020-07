Mercato - PSG : Grosse ouverture pour la succession de Thiago Silva ?

Foot - Mercato - PSG

Pour assurer la succession d'un Thiago Silva sur le départ, Leonardo aurait coché le nom de Milan Skriniar, entre autres. Alors que le défenseur de l'Inter ne serait pas considéré comme un intouchable à l'Inter, le directeur sportif du PSG pourrait avoir une ouverture cet été.

Arrivé de Milan à l'été 2012, Thiago Silva vit ses derniers instants avec le PSG. Après huit saisons de bons et loyaux services, O Monstro va prendre le large à la fin de la saison européenne. Pour remplacer le capitaine, Leonardo s'activerait en coulisses. D'ailleurs, il aurait déjà ciblé plusieurs pistes, dont Milan Skriniar. Alors que le Slovaque ne ferait plus l'unanimité à l'Inter, le directeur sportif du PSG pourrait ne pas éprouver de grandes difficultés à le recruter.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Antonio Conte voudrait recruter 6-7 joueurs de haut niveau pour renouveler son effectif. Pour se donner les moyens de ses ambitions, le coach de l'Inter voudrait procéder à un grand ménage. Ainsi, Diego Godin, Victor Moses, Matias Vecino, Cristiano Biraghi, Roberto Gagliardini et Sebastiano Esposito pourraient être poussés vers la sortie cet été. Mais ce ne serait pas tout, puisque Milan Skriniar et Stefano Sensi ne seraient plus des intouchables pour Antonio Conte. Leonardo, le directeur sportif du PSG, pourrait donc avoir une grosse ouverture pour le défenseur slovaque lors du mercato estival.

Tutto confermato! Antonio #Conte vuole 6-7 innesti di livello per rendere l’#Inter ad altezza Juve come organico in chiave Scudetto. In uscita Godin, Moses, Vecino, Biraghi, Gagliardini, Esposito (in prestito per maturare). Non intoccabili #Skriniar e #Sensi. #calciomercato https://t.co/omCFjOZKhC