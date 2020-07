Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Presnel Kimpembe affiche déjà un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 12 juillet 2020 à 5h45 par T.M.

Ce samedi, le PSG a annoncé la prolongation de Presnel Kimpembe jusqu’en 2024. L’occasion pour l’international français de faire un grand voeu pour son avenir.

Alors que plusieurs talents préfèrent quitter tôt le PSG pour exploser ailleurs, certains joueurs issus du centre de formation arrivent tout de même à se faire une place. C’est le cas de Presnel Kimpembe. A 24 ans, l’international français est un joueur important dans l’effectif de Thomas Tuchel et avec le futur départ de Thiago Silva, le défenseur central devrait prendre encore plus de poids. D’ailleurs, Kimpembe a reçu une énorme marque de confiance de la part du PSG puisque ce samedi, le Parisien a prolongé son contrat, étant désormais lié avec son club formateur jusqu’en 2024. Une histoire que le principal intéressé aimerait bien voir continuer encore plus longtemps…

« Pouvoir m’inscrire dans la durée »