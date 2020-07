Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un international français pourrait débarquer cet été !

Publié le 12 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM pour cet été, Sébastien Corchia n’exclut clairement pas un retour en Ligue 1 comme l’a expliqué son agent.

L’OM étant en quête de liquidités pour cet été, aucun départ ne serait exclu pour cet été, hormis celui de Dimitri Payet qui vient de prolonger son contrat avec le club phocéen. D’ailleurs, Bouna Sarr et Hiroki Sakai seraient directement concernés, les deux latéraux droit de l’OM disposant d’une belle cote sur le marché. Et alors que l’option Sébastien Corchia (29 ans) a récemment été évoquée pour le club marseillais, l’agent de l'international français du FC Séville a évoqué son avenir.

« Un retour en Ligue 1, l’option la plus plausible »