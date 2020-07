Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Thauvin est déjà décidé !

Publié le 12 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Même s’il n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM et qu’il paraît impossible d’envisager une prolongation, Florian Thauvin restera au club la saison prochaine comme l’a laissé entendre André Villa-Boas.

« À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League, il sera libre en fin d'année et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus », indiquait récemment un proche de Florian Thauvin, dégageant ainsi une tendance très claire sur son avenir à l’OM. Pourtant, alors que son contrat court jusqu’en juin 2021 avec que sa direction a besoin de boucler des ventes cet été, Thauvin aurait pu rapporter une belle somme avec un transfert. Mais André Villas-Boas semble bien décidé à le conserver à l’OM…

« Il va beaucoup apporter »