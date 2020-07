Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Corchia ouvre la porte à Villas-Boas !

Publié le 10 juillet 2020 à 15h15 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes de l’OM, Sébastien Corchia pourrait quitter Séville pour un nouveau défi. Interrogé à ce sujet, l’agent du latéral droit français a ouvert la porte à un retour en Ligue 1...

Parti du LOSC en 2017 pour rejoindre le FC Séville, Sébastien Corchia n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club andalou. La faute a de multiples blessures et des prestations mitigées qui pourraient le forcer à quitter l’Espagne. Une situation que suivraient de multiples clubs français dont Rennes, Strasbourg mais aussi l’OM comme l’expliquait le 6 juin dernier Manu Lonjon. Le club phocéen suivrait avec attention la situation de l’international français en prévision des possibles départs d’Hiroki Sakai ou de Bouna Sarr. Face à ses nombreuses rumeurs de transferts, l’agent du latéral droit, Mikkel Beck, a tenu à apporter des précisions sur l’avenir de son joueur…

« C’est l’option la plus plausible »