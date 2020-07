Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu programme déjà le retour d'une légende du club !

Publié le 13 juillet 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Dans un contexte où l’avenir de Quique Setién s’écrit en pointillés sur le banc du club catalan, Josep Maria Bartomeu a affirmé que Xavi deviendra bel et bien l’entraîneur du FC Barcelone un jour ou l’autre. Pour autant, à en croire le président du club catalan, ce moment tant attendu par une large partie des supporters barcelonais ne devrait malgré tout pas se produire dans un futur immédiat.

L’instabilité semble être devenue le maitre mot pour qualifier le poste d’entraineur du FC Barcelone. Limogé à la suite d’une succession de mauvais résultat et pour le jeu proposé par son équipe, Ernesto Valverde a été remplacé l’hiver dernier par Quique Setién sur le banc du club catalan. Réputé pour le jeu offensif qu’il proposait à Las Palmas et au Real Betis, le technicien de 61 ans était attendu au tournant par les observateurs du Barça. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu. Le costume d’entraineur du FC Barcelone semble trop grand pour Quique Setién qui ne parvient pas à imposer sa patte dans le jeu du club catalan, qui est en plus proche de perdre le titre en Liga face au Real Madrid alors qu’il était en tête du classement avant la reprise du championnat. Dans ce contexte, un nom est revenu avec insistance pour prendre la succession de l’entraineur espagnol : Xavi.

Xavi va faire son grand retour au FC Barcelone…

En dépit du fait que l’ancien capitaine et milieu de terrain du FC Barcelone ait annoncé qu’il resterait l’entraîneur d’Al-Sadd la saison prochaine, beaucoup d’observateurs considèrent que Xavi serait l’homme de la situation afin de régler les nombreux soucis sportifs de l’écurie catalane. Qui plus est, on ne peut pas dire que le technicien de 40 soit bloqué au Qatar dans la mesure où il disposerait d’une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre le Barça dès qu’il le souhaite. Ainsi, Xavi est attendu comme l’homme providentiel en Catalogne et est d’ailleurs l’entraineur auquel le candidat Victor Font, grand opposant à Josep Maria Bartomeu, souhaite confier les rênes de l’équipe première en 2021/2022 s’il est élu président du club barcelonais dans un an. Le destin de Xavi semble tout tracé, et c'est également le point de vue de l’actuel président du FC Barcelone, qui considère lui-aussi que le Champion du Monde 2010 deviendra un jour l’entraîneur de l’équipe première des Azulgranas . « Xavi sera tôt ou tard entraîneur du Barça, il a les capacités pour cela. Il en a déjà envie, il vient de la maison, ce n'est pas n'importe qui. Chaque chose en son temps », a expliqué Josep Maria Bartomeu ce dimanche à l’occasion d’un entretien accordé à TV3 .

… mais pas tout de suite !