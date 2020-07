Foot - Mercato

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour le nouveau Milinkovic-Savic ?

Publié le 13 juillet 2020 à 22h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG et de Leonardo, le milieu de terrain du RB Salzbourg Dominik Szoboszlai ferait l’objet d’une offre concrète de l’AC Milan.

Cet été, Leonardo veut renforcer le milieu de terrain du PSG et a plusieurs joueurs dans le viseur. Comme révélé en exclusivité par Le10sport, Lorenzo Pellegrini est une piste chaude, mais la finalisation du dossier serait très difficile, avec un joueur pas motivé à quitter l’AS Roma. Face à la difficulté du dossier, Leonardo s’est penché sur le milieu de terrain du RB Salzbourg : Dominik Szoboszlai comme l'avait expliqué le journaliste Manu Lonjon, mais là encore le dossier est très complexe à traiter à cause de la concurrence du Milan AC. Un concurrent qui serait d'ailleurs déjà passé à la vitesse supérieure !

Un contrat de 1,5 M€ par an sur 5 ans