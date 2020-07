Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De nombreux joueurs partis pour claquer la porte avec Villas-Boas ?

Publié le 14 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas semble passé proche d’un départ de l’OM cet été, Bouna Sarr indique que de nombreux joueurs auraient suivi l’entraîneur portugais vers la sortie.

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta fin mai, il a longtemps été question de l’avenir d’André Villas-Boas, puisque l’entraîneur portugais avait directement lié sa situation personnelle à celle de son ami espagnol. Finalement, Villas-Boas a décidé de poursuivre l’aventure avec l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2021. Et dans un entretien accordé à La Provence lundi, Bouna Sarr a d’ailleurs fait une confidence assez troublante, et qui en dit surtout long sur les rapports privilégiés entre le vestiaire de l’OM et son entraîneur.

« Les joueurs auraient pu quitter l’OM avec lui »