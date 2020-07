Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr affiche déjà une préférence pour son avenir !

Publié le 13 juillet 2020 à 14h15 par T.M.

N’ayant pas l’envie immédiate de quitter l’OM, Bouna Sarr a tout de même reconnu son attrait pour une possible aventure en Espagne.

Alors que Bouna Sarr a encore 2 ans de contrat avec l’OM, il pourrait tout de même faire partie de ces joueurs qui partiront cet été pour renflouer les caisses. Toutefois, un départ n’est clairement pas la priorité du protégé d’André Villas-Boas. En effet, ce lundi, dans un entretien accordé à La Provence , Sarr a concédé : « Il me reste encore 2 ans de contrat. Maintenant, il faudra voir commencer va fonctionner le marché, s’il y a des opportunités, mais je ne suis pas dans l’obsession de partir. (…) Je ne pense pas qu’on puisse m’imposer de partir et je ne pense pas imposer un départ. Je suis content d’être à l’OM ». Il n’empêche que le joueur de 28 ans est tout de même courtisé, ayant notamment la cote du côté de l’Espagne.

« Tout joueur qui n’a connu qu’un championnat a envie de découvrir une autre culture, un autre football »