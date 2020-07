Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Setien… Un étonnant discours de Bartomeu ?

Publié le 14 juillet 2020 à 6h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Quique Setien est plus incertain que jamais au FC Barcelone, l’identité de l’entraîneur la saison prochaine demeure incertaine. Et ce n’est pas Josep Maria Bartomeu qui va aider à y voir plus clair…

Après seulement quelques mois sur le banc du FC Barcelone, Quique Setien pourrait déjà céder sa place. En effet, les résultats des Blaugrana ne sont pas forcément au rendez-vous et l’entraîneur se retrouve en première ligne face aux critiques. De quoi donc remettre en question l’avenir de Setien au Barça, lui qui voit les rumeurs d’un retour de Xavi se multiplier. Faut-il donc s’attendre à un retour de l’ancienne gloire du Camp Nou en Catalogne ? « Xavi sera tôt ou tard entraîneur du Barça, il a les capacités pour cela », a assuré Bartomeu.

Xavi ou Setien ?