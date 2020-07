Foot - Mercato- Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour ce talent de Guardiola ?

Publié le 13 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Annoncé ces dernières semaines sur les tablettes du FC Barcelone, Eric Garcia pourrait retourner dans son club de formation. A moins que...

Méconnu du grand public, Eric Garcia commence à faire son trou au sein de l’équipe de Pep Guardiola. Arrivé à Manchester City il y a deux ans en provenance du FC Barcelone, le jeune défenseur espagnol a gravi les échelons et s’impose petit à petit dans la défense mancunienne. Des prestations qui auraient suscité, selon les médias espagnols, l'intérêt de son club formateur, le FC Barcelone. Toutefois, alors que les médias espagnols annonçaient un possible duel entre Manchester City et le FC Barcelone, la réalité serait tout autre…

Aucun contact entre City et Barcelone !