Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à passer la seconde pour cette pépite de Guardiola ?

Publié le 4 juillet 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors qu’Eric Garcia a quitté Barcelone à l’été 2018 pour rejoindre Manchester City, le club catalan envisagerait de le rapatrier cet été.

Barré par une concurrence très importante du côté de Barcelone, Eric Garcia a fait le choix de quitter la Catalogne il y a deux ans pour retrouver Pep Guardiola du côté de Manchester City. Un choix qui semble s'être avéré judicieux puisque sous la direction du technicien espagnol, le jeune défenseur de 19 ans a réussi à se faire une place dans l’effectif très chargé des Citizens. Cette progression n’a d'ailleurs pas échappé au Barça qui tenterait maintenant de le faire revenir.

Le Barça ne veut pas attendre un de plus pour Garcia