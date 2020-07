Foot - Mercato- Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale prêt à tout pour contrarier Zidane ?

Publié le 13 juillet 2020 à 22h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022, Gareth Bale ne souhaiterait pas quitter le Real Madrid malgré son statut d’indésirable. Une situation qui agacerait au plus au point le club merengue qui serait prêt à tout pour le voir partir .

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale commence à devenir un véritable problème. Au centre de nombreuses polémiques depuis son arrivée à Madrid, le Gallois semble de plus en plus isolé. Avec une attitude désinvolte et refusant de parler à Zinedine Zidane selon les médias espagnols, Gareth Bale n’essayerait pas d’arranger sa situation et n’envisagerait pas du tout un départ. Sous contrat jusqu’en 2022, le cas du Gallois commence à devenir prioritaire pour le Real Madrid au vu de son salaire extrêmement important.

Le Real Madrid prêt à racheter les deux dernières années de Bale, mais...