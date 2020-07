Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale, une épine dans le pied pour Zidane...

Publié le 13 juillet 2020 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 13 juillet 2020 à 18h33

Alors que la saison de Liga touche bientôt à sa fin, Zinedine Zidane va pouvoir se concentrer sur le mercato du Real Madrid. Cependant, le technicien français pourrait faire face à plusieurs dilemmes en interne…

Le Real Madrid se rapproche du sacre en Liga. A trois journées de la fin du championnat, les Merengue comptent 1 point d’avance sur le FC Barcelone, qui a un match d’avance sur la Casa Blanca . Zinedine Zidane compte mettre toutes ses forces dans la lutte pour le titre. Cependant, le mercato doit aussi être une des priorités du technicien français. Et Zizou pourrait faire face à un grand dilemme…

Gareth Bale au cœur du problème

Ainsi, comme révélé par ABC.es , l’un des dilemmes de Zidane concerne Gareth Bale. En effet, la situation de James Rodriguez, qui souhaitait quitter le Real Madrid si un rôle important ne lui était pas proposé, n’inquiéterait pas le vestiaire ni la direction, car le joueur a consenti à faire des efforts. Efforts qu’un certain Gareth Bale n’a pas souhaité réaliser. Comme révélé par la presse internationale ces dernières semaines, le Gallois s’en moquerait complètement de savoir s’il joue ou non. Aucun effort n’aurait été réalisé par Bale afin de se plier aux volontés du Real Madrid, qui cherchait pourtant à le vendre ; ce dernier n’entrant plus dans les plans de son entraîneur. Un problème que Zinedine Zidane doit gérer au quotidien désormais…

Pas de mouvement dans ce dossier ?