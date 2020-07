Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a un plan bien précis pour Lautaro Martinez !

Publié le 13 juillet 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Depuis de longues semaines, le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces de Lautaro Martinez. Une volonté confirmée ce dimanche par le président de l’écurie catalane Josep Maria Bartomeu, bien que ce dernier ait affirmé que les négociations pour sa venue étaient à l’arrêt. Cependant, en coulisses, il semblerait que tout se goupille progressivement pour le mieux en faveur du Barça.

Bien qu’il ait encore de beaux restes, Luis Suarez est indéniablement sur la fin de sa carrière. À 33 ans, celui qu’on surnomme El Pistolero n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone et affiche surtout un déclin physique sautant aux yeux depuis maintenant plusieurs mois. Par conséquent, en dépit de ses moyens financiers limités, le Barça a décidé de se pencher sur la succession de l’Uruguayen dès cet été et a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez dans cette optique. Auteur d’une belle saison avec l’Inter, l’attaquant argentin de 22 ans dispose d’une clause libératoire chiffrée à 111M€ active jusqu’à ce mercredi. Cependant, le FC Barcelone ne serait pas disposé à débourser une telle somme en raison de ses délicatesses sur le plan financier, chose qui conduirait le club catalan à s’évertuer à convaincre les Nerazzurri de lâcher leur joueur en intégrant des joueurs dans le deal afin de diminuer son montant. Seulement voilà, l’Inter aurait adopté une position très ferme, et cela en dépit du fait que Lautaro Martinez serait partant à l’idée de rallier le Camp Nou cet été.

Des négociations à l’arrêt…

Par conséquent, face à cette situation semblant au point mort, l’Inter et le FC Barcelone ont tout deux pris la décision de stopper les négociations pour l’heure selon les informations de la Gazzetta dello Sport parues ce lundi. D’après le média transalpin, le but de cette manœuvre serait de permettre aux deux écuries de se concentrer sur leur fin de saison respective au cours de laquelle le Barça tente de recoller au Real Madrid dans la course au titre en Liga, en plus d’avoir la Ligue des Champions à disputer en aout prochain, tandis que les Nerazzurri sont à la lutte pour une place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce pacte entre les deux clubs aurait également pour but de soulager Lautaro Martinez, lui qui a affiché une nette baisse de performance depuis la reprise de la Serie A et qui pourrait être perturbé par toutes les question liées à son avenir. Du reste, si l’existence de ce pacte n’a été confirmé ni par le FC Barcelone, ni par l’Inter, le président catalan Josep Maria Bartomeu a en tout cas lui-même confirmé dans un entretien à TV3 que les négociations pour la venue de celui qu'on surnomme El Toro étaient en stand-by à l’heure actuelle. « Le mercato qui se présentera cet été sera très différent. Les grands clubs seront limités par les problèmes économiques, mais le Barça est toujours un acteur du mercato. Dans le cas de Lautaro, la négociation est arrêtée pour l'instant, nous avons parlé avec Inter il y a quelques semaines. Nous sommes dans une phase d’analyse », a-t-il justifié.

… pour un deal qui aurait d’ores et déjà pu être conclu !