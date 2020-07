Mercato - Barcelone : Le Barça a trouvé la solution pour Lautaro Martinez !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que Lautaro Martinez est dans le viseur du FC Barcelone et qu’il serait même la grande priorité du club catalan cet été, les pensionnaires du Camp Nou auraient déjà une idée bien précise de ce qu’ils proposeront aux dirigeants de l’Inter pour les convaincre de lâcher l’Argentin.

« Dans le cas de Lautaro, la négociation est arrêtée pour l'instant, nous avons parlé avec Inter il y a quelques semaines. Nous sommes dans une phase d’analyse », a expliqué Josep Maria Bartomeu ce dimanche à l’occasion d’un entretien accordé à TV3 , officialisant ainsi la volonté du FC Barcelone annoncée de longue date de recruter Lautaro Martinez à l’Inter cet été. À 22 ans, l’international argentin est auteur d’une bonne saison avec les pensionnaires du stade Giuseppe Meazza, au point d’avoir convaincu le Barça de jeter son dévolu sur lui afin d’assurer la succession d’un Luis Suarez vieillissant. Et si les négociations sont pour l’heure à l’arrêt comme l’a bien signifié Josep Maria Bartomeu, cela n’empêcherait aucunement le FC Barcelone de réfléchir à un deal susceptible d’infléchir la position ferme adoptée par l’Inter avec Lautaro Martinez.

D’après les informations de la SER Catalunya , le deal pour la venue de l’Argentin de 22 ans pourrait se chiffrer à 70M€ cash, tandis que Junior Firpo entrerait dans l’opération pour une valeur de 41M€. Ce faisant, le deal atteindrait le montant global de 111M€, soit la valeur de la clause libératoire de Lautaro Martinez chez les Nerazzurri . Pour autant, avant toute chose, le Barça devra enregistrer des rentrées financières dans ses comptes avant de dépenser cette somme de 70M€. Mais la chaîne de radio catalane insiste : si les finances du FC Barcelone n’avaient pas été perturbées par l’impact économique de la COVID-19, Lautaro Martinez serait d’ores et déjà un joueur de l’équipe barcelonaise. Reste maintenant à savoir à quel moment les Blaugrana seront en mesure de dépenser cette somme. Le feuilleton semble en tout cas encore très bon d’avoir touché au but.

LAUTARO PER 70 MILIONS Junior Firpo entraria a l'operació amb un valor de 41M€... El Barça pagaria 70 milions, però abans necessita ingressar cash. Si no hi hagués aquesta situació econòmica actual, ja estaria fitxat...@SiqueRodriguez#QuèThiJugues!#FCBlive pic.twitter.com/6ybdP51uqV