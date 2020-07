Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ce très bel hommage rendu à Zinedine Zidane !

Publié le 7 juillet 2020 à 0h00 par A.D.

Auteur de prouesses lors de son premier mandat au Real Madrid, Zinedine Zidane a fait son retour l'été dernier sur le banc de la Maison-Blanche. Alors qu'il se dirige vers le titre en Liga, le coach français a reçu les éloges de Massimiliano Allegri.

Auteur d'un sans faute avec le Real Madrid depuis la reprise de la Liga, Zinedine Zidane se rapproche du titre. En effet, la Maison-Blanche est passée devant le Barça au classement et compte actuellement quatre points d'avance à quatre journées de la fin. Et le Real Madrid peut remercier Zinedine Zidane qui a mis en place une tactique qui semble porter ses fruits. Lors de son premier mandat déjà, le coach français avait frappé très fort avec trois Ligues des Champions et une Liga remportées en deux saisons et demie. De retour depuis l'été dernier, Zinedine Zidane, toujours en lice en C1, est en passe de confirmer les exploits réalisés par le passé. Ce qui n'a pas échappé à Massimiliano Allegri.

«Le positionnement de Casemiro est une 'masterclass' tactique de Zizou»