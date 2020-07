Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star de Zidane prête à tout pour partir ?

Publié le 13 juillet 2020 à 7h00 par La rédaction

James Rodriguez voudrait éviter de se blesser et attendrait patiemment qu’une équipe passe à l’action pour tenter de le recruter. Le Colombien veut quitter le Real Madrid.

Alors qu’il revenait au Real Madrid l’été dernier après deux saisons en prêt passées au Bayern Munich, James Rodriguez ne vit actuellement pas les meilleurs moments de sa carrière. Elle est loin l’époque où le Colombien brillait sur les terrains. Zinedine Zidane ne compte plus sur son milieu de terrain offensif et lui a fait savoir en lui accordant peu de temps de jeu cette saison : 14 matches disputés. L’entraîneur des Merengue ne sait d'ailleurs pas si James Rodriguez rejouera sous le maillot madrilène. Le meilleur joueur de la Coupe du monde 2014 pourrait aller voir ailleurs cet été…

James Rodriguez attend qu’un club l’achète