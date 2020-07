Foot - Mercato

Mercato : Une porte de sortie en moins pour Balotelli

Publié le 13 juillet 2020 à 20h40 par La rédaction

En fin de contrat avec Brescia, Mario Balotelli était récemment associé avec Monza, club de Silvio Berlusconi. Toutefois, cette piste n’aurait jamais existé pour l’ancien attaquant de l’OM.

Mais où ira Mario Balotelli cet été? En fin de contrat avec Brescia qui descend en Serie B, Mario Balotelli ne sera pas conservé par le club italien et se chercherait un nouveau point de chute. Alors qu’on annonçait un rapprochement avec le club italien Monza, la réalité serait tout autre pour l’attaquant italien. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, aucune négociation n’a eu lieu entre Mario Balotelli et Silvio Berlusconi, propriétaire de Monza. Le journaliste italien précise que l’ancien attaquant de l’OM possèderait toutefois des pistes exotiques situées au Brésil, en Turquie et en MLS.