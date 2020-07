Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato - OGC Nice : Un échange Cyprien/Lopes à l’étude ?

Publié le 13 juillet 2020 à 19h15 par A.B.

Sur la piste de Ronny Lopes, l’OGC Nice étudierait toutes les pistes pour le joueur du FC Séville. Même un échange avec Wylan Cyprien '

Patrick Vieira et l’OGC Nice se montrent offensifs et plus que précis dans ce mercato estival. Les Aiglons ont déjà enregistré les arrivées de Morgan Schneiderlin (Everton), Flavius Daniliuc (Bayern Munich), Hassane Kamara (Reims), Amine Gouiri (Lyon) ou encore Robson Bambu (Atlético Paranaense). Et ce n’est pas terminé. La cellule de recrutement lorgne avec insistance sur l’ancien joueur de l’AS Monaco, aujourd’hui au FC Séville : Ronny Lopes. Et pour cela, les Niçois envisagent plusieurs options.

L’idée d’un échange

Selon nos informations, parmi les options envisagées, la possibilité de voir un échange se mettre en scène existe. Il impliquerait Wylan Cyprien, que l’OGC Nice souhaite vendre cet été, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Comme révélé par le10sport.com, l’OL et Rennes s’intéressent au milieu de terrain de 25 ans. Mais les 20 à 25 millions d’euros espérés pour Cyprien sont trop onéreux pour l’OL, ou encore Rennes. A l’étranger, et notamment en Espagne, le FC Séville surveille le profil de Wylan Cyprien. Entre le dossier Cyprien et le dossier Lopes, les deux clubs ont la possibilité d’envisager cet échange. Selon nos sources, l’idée a été lancée et circule actuellement entre toutes les parties, même si aucune proposition officielle n’a été faite.