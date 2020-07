Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se préciserait pour l’avenir d’André Onana !

Publié le 14 juillet 2020 à 0h15 par T.M.

Annoncé comme l’une des pistes du PSG pour le poste de gardien, André Onana commencerait à se faire une idée pour la suite de sa carrière alors qu’un départ de l’Ajax Amsterdam se préciserait…

Pouvant compter sur Keylor Navas en tant que numéro 1, le PSG pourrait toutefois se chercher une nouvelle doublure pour la saison prochaine alors que Sergio Rico est actuellement seulement prêté par le FC Séville. Cet été, Leonardo pourrait donc se plier en 4 pour trouver un nouveau gardien. Mais qui pourrait être l’heureux élu ? Plusieurs noms ont été évoqués dans les médias à l’instar notamment d’André Onana. Aujourd’hui à l’Ajax Amsterdam, le Camerounais dispose d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante. Dernièrement, il était même expliqué qu’Onana ne serait pas dérangé à l’idée d’être numéro 2 une saison au PSG avant de viser la place de numéro 1. Toutefois, à en croire les informations de The Athletic , l’avenir de l’ancien du Barça pourrait finalement s’écrire du côté de la Premier League…

Direction Chelsea ?