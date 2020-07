Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier départ acté par Zidane ?

Publié le 14 juillet 2020 à 0h00 par La rédaction

Actuellement prêté à Grenade, Jesus Vallejo ne devrait pas rester longtemps au Real Madrid, qui souhaiterait s’en séparer cet été.

Considéré comme un grand espoir du côté du Real Madrid, Jesus Vallejo a pas mal voyagé ses dernières années passant de prêt en prêt. Prêté à l’Eintracht Francfort durant la saison 2016/2017, le défenseur central espagnol avait disputé les exercices 2017/2018 et 2018/2019 au sein de la Casa Banca (12 apparitions en Liga en 2 ans, 1 but) avant de filer en prêt cette année à Wolverhampton et à Grenade. Une situation qui devrait bientôt se terminer...

Le Real Madrid veut le vendre

En effet, selon les informations de Marca, Jesus Vallejo ne ferait pas partie des plans de Zinedine Zidane pour les prochaines années. Le Real Madrid souhaiterait le vendre cet été. Estimé à 6M€ sur Transfermarkt, le défenseur espagnol devrait être vendu dans ces tarifs mais le Real Madrid aurait une exigence. Selon le média espagnol, le club merengue ne voudrait vendre que la moitié des droits afin de garder une mainmise sur le joueur. Reste à voir si cette exigence va effrayer les courtisans.