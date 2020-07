Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour la succession de Meunier !

Publié le 13 juillet 2020 à 23h45 par A.C.

Une des pistes défensives de Leonardo pourrait se décanter, au cours des prochains jours.

Parti au terme de son contrat, Thomas Meunier ne finira même pas la saison avec le Paris Saint-Germain. Il s’est engagé en faveur du Borussia Dortmund et, désormais, Leonardo est à la recherche d’un latéral droit. Selon nos informations, il aurait ainsi cocher la piste menant à Timothy Castagne, latéral de l’Atalanta, dont le contrat se termine en juin 2021. Belge lui aussi, il s’interrogerait actuellement au sujet de son avenir et a l’intention de rencontrer Thomas Tuchel, pour connaitre les projets du PSG.

Celik ou Florenzi pour remplacer Castagne ?