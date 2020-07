Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça coince pour Edinson Cavani !

Publié le 13 juillet 2020 à 23h15 par La rédaction

Après avoir quitté le club le 30 juin dernier, Edinson Cavani est désormais libre de tout contrat. Et si l’AS Roma était annoncée comme prétendante à la signature du meilleur buteur de l’histoire, ce dossier pourrait finalement coincer…

L’avenir d’Edinson Cavani n’est toujours pas tracé. Après avoir quitté le club le 30 juin, libre de tout contrat, le meilleur buteur de l’histoire du PSG se retrouve sans club, avec plusieurs prétendants prêts à tenter une approche pour son avenir. Si l’international uruguayen pourrait avoir refusé une offre venue des Etats-Unis, ce dernier pourrait également voir une arrivée en Italie se compliquer…

Pas d’intérêt de la Roma ?