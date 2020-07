Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat colossal refusé par Cavani ?

Publié le 13 juillet 2020 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 13 juillet 2020 à 22h21

Libre de tout contrat après avoir quitté le PSG le 30 juin dernier, l’international uruguayen aurait d’ores et déjà refusé un contrat colossal, fermant pour le moment la porte à une destination exotique…

L’avenir d’Edinson Cavani s’écrira loin de Paris. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a quitté la capitale, en fin de contrat, le 30 juin dernier. Un petit pincement au cœur pour un bon nombre de supporters parisiens, le Matador étant très apprécié pour son rendement, mais surtout son envie et sa rage sur le terrain. Désormais libre de s’engager avec le club de son choix, Cavani souhaiterait prendre son temps et aurait déjà refusé un contrat colossal…

Cavani refuse 12M€ par an !