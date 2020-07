Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani et Thomas Meunier sont regrettés

Publié le 12 juillet 2020 à 6h30 par T.M.

Bien que le PSG ait encore sa campagne de Ligue des Champions à terminer, Thomas Meunier et Edinson Cavani sont déjà partis. De quoi donner des regrets à Paul Le Guen.

Si la saison de Ligue 1 a été stoppée suite à l’épidémie de coronavirus, le PSG a encore des échéances importantes. En effet, les hommes de Thomas Tuchel sont toujours engagés en Ligue des Champions, où ils affronteront l’Atalanta en quarts de finale. Un rendez-vous pour lequel l’entraîneur allemand ne pourra toutefois pas compter sur Thomas Meunier et Edinson Cavani. En fin de contrat, le Belge et l’Uruguayen n’ont pas été prolongés pour terminer cette campagne européenne. Sans Meunier et Cavani, Tuchel va donc devoir trouver d’autres solutions. En attendant, ce scénario attriste Paul Le Guen, ancien entraîneur du PSG, aujourd’hui sur le banc du Havre.

« J’ai ce regret là »