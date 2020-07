Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du RC Lens se place pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 12 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Ancien joueur de l'OM et du RC Lens, Fabien Laurenti passe actuellement ses diplômes et se verrait bien revenir à Marseille.

« Je ne sais pas, les choses sont bien comme ça, on travaille bien, on va regarder comment la saison va se dérouler. Tout le monde connaît mes intentions, je n’ai pas besoin de les répéter tout le temps. J’ai entraîné onze ans, je veux faire plus ou moins quinze ans, il me reste quatre ans . » André Villas-Boas ne l'a pas caché, il est dans le flou dans son avenir alors que son contrat à l'OM court jusqu'en juin 2021. Par conséquent, dans un an, le club phocéen pourrait se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et Fabien Laurenti, ancien joueur de l'OM et du RC Lens, se positionne.

Laurenti se verrait bien sur le banc de l'OM