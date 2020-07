Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a sept possibilités pour remplacer Meunier !

Publié le 12 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Thomas Meunier ayant quitté gratuitement le PSG, Leonardo doit désormais trouver un nouveau latéral droit sur le marché des transferts. Et pas moins de sept options étudiées par le directeur sportif semblent accessibles aujourd’hui…

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin, Thomas Meunier s’est engagé librement avec le Borussia Dortmund, et le club de la capitale ne compte plus que Colin Dagba comme latéral droit de formation dans ses rangs. Du coup, Leonardo se penche très sérieusement sur le recrutement d’un nouveau profil à ce poste, et alors que de nombreuses pistes ont été activées ces dernières semaines par le directeur sportif du PSG, voici un petit tour d’horizon des joueurs qui pourraient venir succéder à Meunier.

Le PSG a ciblé plusieurs latéraux

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité vendredi, Timothy Castagne (Atalanta Bergame) et son entourage ont décidé de prendre leur temps puisqu’en plus du PSG, Tottenham et Leicester envisagent de le recruter cet été. Par ailleurs, Leonardo a été annoncé en contact avec Hector Bellerin (Arsenal), Léo Dubois (OL), Hamari Traoré (Rennes), Adam Marusic (Lazio Rome), Djibril Sidibé (AS Monaco) ou encore Sergiño Dest (Ajax Amsterdam), ce qui fait donc au total sept profils ciblés par le PSG au poste de latéral droit cet été.