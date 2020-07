Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une intervention décisive du vestiaire pour Thiago Silva ?

Publié le 13 juillet 2020 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Thiago Silva a étendu son bail avec le PSG pour finir la saison en Ligue des Champions. Par le biais d'un groupe Whatsapp, plusieurs joueurs de Thomas Tuchel auraient poussé leur capitaine à prendre cette décision.

Arrivé au PSG à l'été 2012, Thiago Silva va faire ses valises cet été. Engagé jusqu'au 30 juin, O Monstro aurait pu prendre le large il y a 13 jours, comme l'ont fait Edinson Cavani et Thomas Meunier, mais il en a décidé autrement. Pour pouvoir finir la saison de Ligue des Champions avec ses partenaires, le capitaine du PSG a étendu son bail de deux mois, à l'instar d'Eric Maxim Choupo-Moting et de Sergio Rico, également sur le départ. Et le vestiaire de Thomas Tuchel n'y serait pas pour rien.

Thiago Silva motivé à rester par ses coéquipiers