Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo totalement désarmé pour l'après-Tuchel ?

Publié le 13 juillet 2020 à 20h30 par Amadou Diawara

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo rêve toujours de placer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG. Toutefois, le directeur sportif italo-brésilien serait en manque d'options concrètes sur ce dossier et pourrait voir l'Inter lui griller la priorité cet été.

De retour au PSG depuis la fin de la dernière saison, Leonardo n'a pas oublié l'idée de remplacer Thomas Tuchel. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif italo-brésilien rêve toujours d'attirer Massimiliano Allegri vers le Camp des Loges. Toutefois, les hautes sphères du PSG présentes à Doha ne voient pas l'intérêt de se séparer d'un Thomas Tuchel qui est parvenu à mené ses hommes jusqu'en quarts de finale de la Ligue des Champions. De son côté, Massimiliano Allegri s'impatienterait et voudrait retrouver un banc au plus vite. Sans contrat depuis son départ de la Juve il y a un an, le natif de Livourne souhaiterait absolument reprendre du service cet été. Selon les dernières informations de Tuttosport , Massimiliano Allegri aimerait préparer la saison prochaine, prendre part au mercato estival et organiser sa prochaine équipe rapidement. Alors que le PSG doit poursuivre son aventure en Ligue des Champions au mois d'aout, Leonardo pourrait louper le train pour Massimiliano Allegri et voir l'Inter lui briser son rêve. D'autant plus si Thomas Tuchel fait bonne figure en C1. Et pour ne pas arranger les affaires du directeur sportif du PSG, les Nerazzurri auraient clairement les faveurs de Massimiliano Allegri.

Un appel de Marotta qui pourrait tout changer ?

D'après les indiscrétions de Tuttosport , divulguées ce dimanche, Massimiliano Allegri pourrait se laisser tenter par un départ au PSG, mais l'Inter aurait les moyens de gâcher toutes les chances parisiennes. A en croire le média transalpin, un simple appel de Giuseppe Marotta pourrait faire plier Massimiliano Allegri pour trois raisons. D'abord, le technicien de 52 ans nouerait des liens privilégiés avec le directeur sportif des Nerazzurri . Ensuite, Massimiliano Allegri préférerait relever un défi italien, plutôt que de migrer vers l'étranger et le PSG. Enfin, rejoindre l'Inter pourrait permettre à Massimiliano Allegri d'exercer à Milan. De cette manière, il serait à proximité de Brescia, ville dans laquelle il aurait une maison et pourrait être proche de sa compagne Ambra Angiolini. Mais ce ne serait pas tout.

Boucler la boucle entre le Milan AC, la Juve et l'Inter ?