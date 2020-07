Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème avec Neymar et Mbappé à Paris ? La réponse !

Publié le 13 juillet 2020 à 19h45 par A.D.

Depuis le retour au Camp des Loges, Neymar et Kylian Mbappé seraient aux anges au PSG. Le Brésilien n'aurait jamais été aussi heureux au PSG, tandis que le Français afficherait une énorme confiance quant à un sacre en Ligue des Champions.

Avant le début du confinement, le PSG est parvenu à renverser la vapeur face au Borussia Dortmund. Battus au match aller en Allemagne (2-1), les hommes de Thomas Tuchel ont refait leur retard d'un but et ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Grâce à cette qualification en C1 et son sacre en Ligue 1, le PSG - qui a deux finales de Coupe à jouer - peut réaliser un quadruplé historique cette saison. De retour sur les terrains ce dimanche, le PSG a étrillé Le Havre (0-9) et affiché une implication, une détermination et une solidarité incroyable. De quoi présager de très belles choses en cette fin de saison, et pourquoi pas un sacre en Ligue des Champions. D'ailleurs, Neymar et Kylian Mbappé y croiraient dur comme fer.

Neymar très heureux au PSG ?