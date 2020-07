Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi n'a qu'une seule certitude pour l'avenir de Neymar !

Publié le 13 juillet 2020 à 13h30 par H.G.

Selon toute vraisemblance, Neymar devrait rester au PSG cet été pour y disputer sa quatrième saison dans la capitale française. Le FC Barcelone semble avoir abdiqué dans le dossier, tandis qu’aucun club ne serait en mesure de se l’offrir. Pour la suite, soit à l'été 2021, l’avenir de l’international brésilien reste en revanche des plus incertains.

Après un été 2019 des plus mouvementés, la session estivale des transferts à venir promet d’être bien plus calme pour un Neymar semblant désormais être pleinement épanoui au PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette situation actuelle était loin d’être prévisible. Il y a un an, l’international brésilien a en effet fait des pieds et des mains pour retourner au FC Barcelone, le club catalan n’ayant jamais digéré le départ de son ancien numéro 11 aussi bien sur le plan sportif qu’en terme d’image. Seulement voilà, le Barça n’est jamais parvenu à trouver d’accord financier avec Leonardo faute de moyens financiers suffisants, chose qui a ainsi conduit le vainqueur le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 à poursuivre son aventure du côté du Parc des Princes. Mais si ce départ avorté n’a aucunement impacté Neymar, lui qui s’est vite remobilisé en affichant son meilleur visage sur le terrain et en se montrant très impliqué avec l’écurie parisienne, cela n’a pas empêché les médias espagnols d’entretenir le feuilleton tout au long de l’année. En vain, dans la mesure où tout indique que le natif de Mogi das Cruzes ne quittera pas le PSG cet été.

Même le FC Barcelone n’y croit plus pour cet été !

Ce dimanche, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, était invité à s’exprimer au micro de TV3 pour y aborder plusieurs dossiers chauds du club catalan. Et comme attendu, le cas Neymar a évidemment été mis sur la table. Mais au moment d’évoquer la faisabilité d’une telle opération dans les prochaines semaines, le patron des Blaugrana s’est montré on ne peut plus clair sur la question : « Je ne pense pas que le PSG mettra un de ses joueurs sur le marché, et Neymar est un joueur du PSG. Ce sera un mercato difficile pour tous les clubs, un mercato spécial ». Après avoir tout tenté l’été dernier au cours d’un feuilleton rocambolesque, le FC Barcelone ne devrait donc pas retenter le coup de faire revenir Neymar cet été, d’autant plus que les pensionnaires du Camp Nou sont en proie à de véritables difficultés financières, celles ci ayant en plus été accrues par la crise économique provoquée par le passage de la COVID-19. L’échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic travaillé de concert avec la Juventus en a été la matérialisation, au cours duquel la valeur des deux joueurs a largement été surévaluée pour boucler les comptes des deux clubs. Du reste, cette déclaration de Josep Maria Bartomeu vient appuyer une information parue dans le quotidien L’EQUIPE ce dimanche, le média français affirmant que si le PSG serait en mesure d’étudier une offre volumineuse pour son joueur, il ne serait que très peu probable qu’une proposition de cette acabit arrive sur les bureaux parisiens puisque le marge de manoeuvre des grandes écuries européennes sera plus limitée qu’à l’accoutumée cet été.

Qu’en sera-t-il en 2021 ? Le mystère reste entier…