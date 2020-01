Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour l'avenir de cette pépite de Zidane !

Publié le 11 janvier 2020 à 23h30 par La rédaction

Actuellement en prêt à Wolverhampton, Jesus Vallejo devrait bientôt retourner à Madrid, avant de probablement prendre la direction d'un autre club espagnol.

L'aventure de Jesus Vallejo en Angleterre n'aura pas donné le résultat escompté. C'est l'entraîneur du club anglais, Nuno Espirito Santo qui l'a annoncé en ces termes : « Vallejo peut partir en janvier, cela n'a pas fonctionné ». De retour à Madrid, Jesus Vallejo ne devrait pas rester bien longtemps au sein de la Casa Blanca puisqu'un nouveau prêt est dans les tuyaux.

Grenade serait en pole pour récupérer Vallejo cet hiver