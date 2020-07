Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un autre cadre de Villas-Boas plombe les plans d’Eyraud !

Publié le 14 juillet 2020 à 4h30 par A.M.

A l'image de nombreux joueurs de l'OM, Bouna Sarr se verrait bien poursuivre l'aventure au sein du club phocéen, malgré la nécessité de vendre à Marseille.

« Je vis l’instant présent, je travaille, la saison va bientôt commencer. On verra. L’Angleterre, c’est le championnat que je préfère. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour l’instant, je suis là, je porte le maillot de l’OM. Pas de départ cet été ? Non, moi je suis là, sauf si on me met à la porte ». A l'image de Jordan Amavi, plusieurs joueurs de l'OM sont bien décidés à poursuivre l'aventure la saison prochaine avec le club phocéen, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. En temps normal, ce serait une bonne nouvelle, sauf que le club phocéen a besoin de vendre cet été afin de rester dans les clous du fair-play financier. Et Bouna Sarr se verrait bien rester lui aussi.

Bouna Sarr ne veut pas absolument partir