Mercato - LOSC : Le transfert XXL d'Osimhen tout proche d'être bouclé ?

14 juillet 2020

Annoncé avec insistance au Napoli ces derniers jours comme vous l’avait révélé Le 10 Sport, Victor Osimhen aurait réuni les représentants des deux clubs lundi soir pour entamer des discussions très concrètes. L’attaquant du LOSC serait tout proche de s’engager avec le club italien !

Auteur de 13 buts et 5 passes décisives pour sa première saison sous les couleurs du LOSC, Victor Osimhen est rapidement devenu un attaquant phare de la Ligue 1. Contractuellement lié jusqu’en juin 2024 avec les Dogues , l’ancien buteur de Charleroi ne devrait pas rester dans le Nord de la France la saison prochaine. Effectivement, Le 10 Sport vous révélait le 30 juin dernier que le LOSC et le Napoli étaient tombés d’accord pour le transfert de l’international nigérian, pour un montant de 80M€. Les derniers détails de l’opération auraient été réglés lundi soir...

Une réunion déterminante en Sardaigne !