Mercato - PSG : Neymar aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Neymar aurait pris une décision radicale pour son avenir !

14 juillet 2020

Malgré les récentes sorties de Josep Maria Bartomeu, la presse catalane n'en démord pas et assure que Neymar souhaite toujours quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone où il sera attendu à bras ouverts par ses anciens coéquipiers.

Un an après avoir l'objet d'un énorme feuilleton il y a un an concernant ses velléités de départ et son souhait de retourner au FC Barcelone, Neymar semble bien parti pour vivre un été plus calme. Et pour cause, compte tenu de la crise liée à la pandémie de Covid-19, aucun club ne semble en mesure de satisfaire les attentes du PSG pour une éventuelle vente. Résultat, Neymar devrait bel et bien connaître une quatrième saison sous la tunique parisienne. Mais la presse catalane ne souhaite pas refermer le dossier si facilement.

Neymar voudrait toujours retourner au Barça