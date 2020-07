Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Thiago Silva ?

Publié le 14 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Fin aout, les routes de Thiago Silva et du Paris Saint-Germain devraient se séparer. A moins que Leonardo ne décide de poursuivre avec le capitaine du PSG... Selon vous, quel serait le meilleur choix ?

C’est une page qui se tourne au Paris Saint-Germain. Capitaine emblématique de l’ère QSI, même s’il n'a pas toujours fait l’unanimité, Thiago Silva devrait quitter le club à la fin de la saison. Le joueur de 35 ans réclamerait en effet au moins un contrat de deux ans pour prolonger au PSG, club auquel il est désormais très attaché. Leonardo ne semble toutefois disposé à lui offrir qu’une année supplémentaire et ce, même avec le départ à priori inattendu de Tanguy Kouassi. Pas de panique, Thiago Silva restera au PSG jusqu’à la fin de saison au moins, afin de disputer la Ligue des Champions. Mais après ? En Italie, TMW a pris tout le monde court en annonçant que Leonardo songerait désormais à prolonger le contrat de Thiago Silva, qui est en contact avec Everton ou encore son ancien club du Milan AC.

Thiago Silva, stop ou encore ?

La solution la plus simple, serait de prolonger Thiago Silva d’une année supplémentaire, afin d’assurer une sorte de transition avec son successeur, dont l’identité est encore à définir. Pourtant, pour service rendu, Leonardo pourrait accéder aux demandes du capitaine du Paris Saint-Germain qui souhaite deux années de contrat afin de poursuivre en Europe. Au sein du PSG, on pourrait également être tenté par une prolongation, suivie d’une vente. Le problème, c’est qu’à 35 ans, Thiago Silva n’a pas vraiment une très grosse valeur sur le marché des transferts. La dernière solution est celle qui parait la plus logique, avec un départ à la fin de l’été pour Thiago Silva... avec peut-être un prestigieux succès en plus au compteur, sous les couleurs du PSG !



Alors, que doit faire Leonardo avec Thiago Silva selon vous ?